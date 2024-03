'O salvador da pátria': Trump mantém apoiadores em uma Califórnia rural

Clendenen prega contra o que considera uma migração irrestrita enquanto corta o cabelo de seus clientes, e também questiona os "falsos republicanos", como a ex-candidata Nikki Haley, que tentou disputar a nomeação dos republicanos com Trump.

Cottonwood, uma antiga parada fundada durante a corrida do ouro do século XIX, faz parte do condado de Shasta, um reduto conservador de cerca de 180.000 pessoas em uma Califórnia democrata.

Localizado no alto do vale central do estado, o condado é cercado por vulcões que o Serviço Geológico dos Estados Unidos classifica como ameaças "altas" ou "muito altas".

"Apoio totalmente ao Trump, ele será o salvador da pátria", diz o engenheiro civil Eugene Parham, de 83 anos, à AFP enquanto toma uma bebida em um bar local.

"Há muitos conservadores que sei que estão lubrificando suas armas porque não vamos permitir que este país se torne socialista", disse.

- Conservador -

Assim como muitas regiões rurais dos Estados Unidos, o condado de Shasta é conservador há muito tempo.