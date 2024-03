ONU diz que não havia fogo cruzado quando Israel disparou contra jornalistas no Líbano

"Os disparos contra civis, neste caso jornalistas claramente identificáveis, constituem uma violação da resolução 1701 (...) e do direito internacional", diz o relatório, cuja investigação apenas registrou fogo cruzado de ambos os lados na linha azul antes do ataque contra os comunicadores.

O repórter da agência Reuters Issam Abdallah morreu e outros seis jornalistas ficaram feridos, incluindo os da AFP Dylan Collins e Christina Assi, que precisou amputar a perna direita.

Estes profissionais estavam no sul do Líbano para cobrir os confrontos na fronteira entre o Exército israelense e o movimento islamista libanês Hezbollah e outros grupos armados, que começaram no dia 8 de outubro, após a eclosão do conflito entre Israel e o Hamas. O Hezbollah afirma que age em apoio a este grupo islamista palestino.

O ataque do Hamas no sul de Israel deixou 1.160 mortos, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Israel respondeu com uma intensa ofensiva na Faixa de Gaza que deixou ao menos 31.341 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino desde 2007.

A investigação da AFP, realizada em conjunto com a ONG de especialistas independentes Airwars, que investiga ataques contra civis em situações de conflito, terminou no início de dezembro.