Pai de autor de massacre nos EUA é declarado culpado de homicídio culposo

O pai do jovem americano que matou quatro estudantes do ensino médio em 2021 com uma arma que foi um presente de Natal antecipado, foi considerado culpado nesta quinta-feira (14) de homicídio culposo, semanas após uma sentença semelhante para a mãe do adolescente.

Após um dia de deliberações, os 12 membros do júri deram o veredicto, conforme relatado pela mídia americana.

James Crumbley, de 47 anos, foi julgado por seu papel no massacre cometido por seu filho Ethan Crumbley, de 15 anos na época, em uma escola em Michigan (norte dos Estados Unidos).