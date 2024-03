Patologias neurológicas são principal causa de problemas de saúde no mundo

O impacto dessas patologias é muito maior do que se estimava. Desde 1990, aumentou em mais de 50%, ultrapassando assim as doenças cardiovasculares, que eram as mais prevalentes até então.

Os pesquisadores veem nesses números um reflexo do envelhecimento da população, uma vez que a grande maioria dessas patologias não tem cura e pode persistir até a morte do paciente.

Os acidentes cardiovasculares são as patologias que causam mais problemas e, segundo este estudo, resultaram em uma perda total de 160 milhões de anos de vida saudável para as pessoas afetadas.

Em seguida, estão a encefalopatia neonatal, as demências do tipo Alzheimer, as consequências neurológicas do diabetes, a meningite e a epilepsia.

Em termos de mortalidade, estima-se que as patologias neurológicas tenham causado mais de 11 milhões de mortes em 2021. Nesse aspecto, elas ainda estão abaixo das 19,8 milhões de mortes por doenças cardiovasculares.

