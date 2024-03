Produção de ópio aumenta em Mianmar entre o caos da junta da militar

Há muito tempo, as papoulas florescem na acidentada região de fronteira de Mianmar, onde grupos étnicos armados e facções criminosas as transformam em heroína e as forças de segurança fazem vista grossa ante um negócio bilionário, dizem os analistas.

Após o golpe militar de 2021, o país do sudeste asiático afundou no caos econômico e social, com diversos grupos armados operando em seu território.

Nesse contexto precário, o dinheiro do ópio tornou-se ainda mais importante para os agricultores com dificuldades para seguir em frente.

"Plantei papoulas nos últimos anos, mas foram poucas", afirma Aung Moe Oo de um campo cercado por montanhas na fronteira dos estados de Shan e Karen, no leste ao lado da Tailândia.

"Esse ano cultivei três acres", equivalente a 1,2 hectare, explica à AFP.

O agricultor acredita que pode extrair cerca de 16 quilos de resina de ópio, que espera vender por 4.500 dólares (22 mil reais).