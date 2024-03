Prosseguem os esforços internacionais para evitar a fome em Gaza

Segundo este informe, mais de 40 bombardeios atingiram Gaza de Beit Hanun, no norte, em direção a Rafah, no sul, onde vivem aglomeradas 1,5 milhão de pessoas, a maioria deslocada pela guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou a promessa de invadir Rafah, apesar das "pressões internacionais" para impedir que o exército entre na cidade e "termine seu trabalho".

"Continuarei rejeitando as pressões e vamos entrar em Rafah", disse Netanyahu durante visita a uma base da inteligência em campo.

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, afirmou, na quarta-feira, que seu país busca estabelecer "uma ilha humanitária", para onde poderiam ser deslocados os moradores de Rafah, em coordenação com organizações internacionais.

O conflito teve início em 7 de outubro, com o ataque de comandos islamistas em solo israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, sobretudo civis, segundo balanço da AFP com base em dados israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma campanha militar que deixou até o momento 31.341 mortos, a maioria civis, segundo o ministério da Saúde de Gaza.