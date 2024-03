Reformas liberais de Milei são colocadas à prova no Senado argentino

O projeto ultraliberal de Javier Milei é posto à prova no Congresso nesta quinta-feira (14), quando os senadores abordarão um 'decretaço' que modifica ou revoga centenas de normas e leis e que faz parte do plano do presidente para desregular e desestatizar ao máximo o sistema econômico argentino.

O Senado, onde o pequeno partido de Milei é apenas a terceira força - assim como na Câmara dos Deputados -, começou a debater o "Decreto de Necessidade e Urgência" (DNU), uma segunda etapa do programa do presidente, que se autodefine como um anarcocapitalista e que está há apenas três meses no poder.

Este debate ocorre após o fracasso em fevereiro de seu outro grande programa de reformas, a chamada "Lei Ônibus", uma ampla iniciativa que naufragou na Câmara dos Deputados e que voltará a debate após sofrer cortes e modificações.