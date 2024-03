Sinner vence Lehecka e avança às semifinais de Indian Wells

O italiano de 22 anos permanece invicto nos 16 jogos disputados em 2024.

No meio dessa ótima sequência, conquistou o tão aguardado primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, em janeiro, e agora repete as semifinais em Indian Wells, torneio que abre o calendário de Masters 1000 do ano.

Esta série de vitórias no início da temporada é a sétima melhor da história da ATP, ainda muito longe dos 41 triunfos seguidos de Novak Djokovic em 2011.

O tenista italiano se adaptou melhor nesta quinta-feira ao vento do deserto de Indian Wells em comparação com Lehecka, que fez sua estreia em um Masters 1000.

O tcheco de 22 anos facilitou para que Sinner abrisse uma vantagem ao cometer 11 erros não forçados (contra um de seu adversário) no primeiro set.

No segundo, o irregular Lehecka também não encontrou o bom nível com o qual conseguiu eliminar neste torneio nomes como Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.