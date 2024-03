Soldado fica 'gravemente ferido' em ataque a faca no sul de Israel

Um soldado israelense ficou "gravemente ferido" em um ataque com faca no sul do país nesta quinta-feira (14), informou a polícia, acrescentando que o autor do ataque morreu durante o incidente.

"Os primeiros resultados da investigação mostraram que um terrorista entrou no restaurante, esfaqueou um soldado que respondeu e o neutralizou", afirmou a polícia israelense em um comunicado.

O soldado ficou "gravemente ferido" neste ataque ocorrido em uma área comercial fora do kibutz Beit Kama.