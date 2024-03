SpaceX 'perdeu' foguete Starship ao final de terceiro voo de teste

O terceiro voo de teste do megafoguete Starship da SpaceX terminou com a nave perdida quando retornava à Terra nesta quinta-feira (14), embora a empresa tenha comemorado o êxito do cumprimento de novos objetivos.

"Starship nunca voou tão longe ou tão rápido", afirmou uma comentarista durante uma transmissão ao vivo da empresa do bilionário Elon Musk.

O foguete, que decolou de Boca Chica, no estado do Texas (sul), tem 120 metros de altura e é o maior e mais potente foguete do mundo.