Swiatek volta às semifinais de Indian Wells após abandono de Wozniacki

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, avançou pelo terceiro ano consecutivo às semifinais do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que abandonou no segundo set.

Swiatek, campeã deste torneio em 2022, vencia com parciais de 6-1 e 1-0 quando a veterana Wozniacki precisou deixar a partida devido a um problema no dedão do pé direito.

Wozniacki, que está de volta ao circuito depois de dar à luz duas vezes, começou a partida mostrando força, abrindo uma vantagem de 4 a 1 que disparou os alarmes da número 1 do mundo.