Tensão na ruas do Haiti à espera de avanços na transição política

"Ouvi tiros durante toda a noite. Não consegui fechar os olhos. Os tiros pareciam muito próximos", disse uma moradora de Vivy Mitchel, um bairro de Pétion-Ville, nos arredores de Porto Príncipe. Ela não quis dar seu nome por motivos de segurança.

Nesta quinta-feira, também houve disparos perto do Aeroporto Internacional Toussaint Louverture, onde estão sendo realizados trabalhos de reparação nas cercas.

O aeroporto está fechado desde o início do mês, quando as poderosas gangues armadas que dominam o Haiti iniciaram ataques contra locais estratégicos, em um impasse com o então primeiro-ministro Ariel Henry.

Um agente foi atingido por uma bala enquanto estava no pátio da Direção Geral da Polícia Haitiana, perto do aeroporto, segundo um membro de um sindicato policial. A vítima foi imediatamente levada para um hospital.

Esses novos incidentes ocorrem após dias de calma precária no país, após a renúncia na segunda-feira do contestado Henry. O político, no poder desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, estava sob forte pressão internacional e local para deixar o cargo.

- Avanços nas conversações políticas -

Após sua renúncia, a Comunidade do Caribe (Caricom) anunciou a criação iminente de um conselho presidencial de transição.