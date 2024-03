Tribunal britânico nega que Craig Wright seja o inventor do bitcoin

Um tribunal britânico determinou, nesta quinta-feira (14), que o cientista da computação australiano Craig Wright, que reivindica a invenção do bitcoin, não é o seu criador, no final de um julgamento por uma denúncia que o acusa de ser um impostor.

Há evidências "contundentes" que indicam que Wright "não é a pessoa que criou o sistema bitcoin", nem "o autor das versões iniciais do programa bitcoin", declarou o juiz James Mellor no final do julgamento, acrescentando que forneceria mais informações em breve sobre a decisão.

O cientista da computação de 53 anos "não é o autor do 'livro branco' do Bitcoin", um texto que detalha os princípios fundadores desta criptomoeda, nem é a pessoa que agiu "sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto [o enigmático programador conhecido por ser o pai do bitcoin] durante o período entre 2008 e 2011", acrescentou o juiz.