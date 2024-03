Ucrânia pede à comunidade internacional para rejeitar resultados das eleições presidenciais na Rússia

A Ucrânia pediu à comunidade internacional, nesta quinta-feira (14), para rejeitar o resultado das eleições presidenciais da Rússia, que acontecem de 15 a 17 de março, e rotulou a disputa como "farsa", a qual Vladimir Putin provavelmente será reeleito.

Kiev "faz um apelo aos Estados estrangeiros e organizações internacionais (...) que se abstenham de reconhecer os resultados desta 'eleição'", organizada também nos territórios ocupados por Moscou, afirmou a diplomacia ucraniana em um comunicado.

"Há muito tempo que a ditadura russa não tem nada a ver com a democracia", e se Vladimir Putin "está no poder há 24 anos, não é por livre expressão da vontade do povo, mas pela manipulação da Constituição" russa, por uma "propaganda total" e "destruição" de toda competição política, enumerou o Ministério das Relações Exteriores ucraniano.