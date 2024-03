Vice-presidente de Finanças do Barcelona renuncia ao cargo

O vice-presidente de finanças do Barcelona, Eduard Romeu, renunciou ao cargo, anunciou nesta quinta-feira (14) o Barça em um comunicado, para iniciar novos projetos profissionais.

Romeu "apresentou a sua demissão ao presidente Joan Laporta alegando incompatibilidade com a dedicação total ao seu trabalho profissional", afirmou o clube catalão em sua nota.

Numa declaração posterior, o agora ex-dirigente do Barcelona afirmou que estava deixando o cargo para lançar "um novo projeto empresarial", que "não me permite conciliar com uma dedicação absoluta ao clube".