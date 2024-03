Vini Jr pede punição após ser alvo de insultos racistas antes do Atlético de Madrid-Inter

O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, pediu nesta quinta-feira (14) à Uefa uma punição pelos insultos racistas proferidos pelos torcedores do Atlético de Madrid nos arredores do estádio Metropolitano, antes do jogo da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão.

"Espero que já tenham pensado na punição deles", disse ele, marcando a Champions League e a Uefa. "É uma triste realidade que acontece até nos jogos em que não estou presente", desabafou Vini Jr em suas redes sociais.

O atacante 'merengue' reagiu desta forma após o aparecimento de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira, em que torcedores do Atlético são vistos proferindo insultos racistas ao brasileiro antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão.