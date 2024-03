West Ham goleia Freiburg e vai às quartas da Liga Europa; Milan, Benfica e Olympique também avançam

Na segunda etapa, Aaron Cresswell chutou colocado e fez 3 a 0. E então foi a vez de Mohammed Kudus brilhar coroando a bela noite dos atuais campeões da Europa Conference League.

O ganês partiu do meio de campo e superou a defesa do Freiburg para marcar o quarto gol de sua equipe. E depois o mesmo Kudus soltou uma bomba da entrada da área fechando a goleada do time comandado pelo técnico David Moyes.

O resultado também foi um grande impulso para as esperanças da Inglaterra de ter cinco vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada ao terminar como uma das duas primeiras nações no ranking com base no desempenho dos clubes nas competições europeias nesta temporada.

- Benfica, Milan e OM nas quartas -

Também nesta quinta-feira, o Benfica acabou com as esperanças do Rangers de mais uma boa campanha na Liga Europa com uma vitória por 1 a 0 sob a forte chuva que caiu em Glasgow, e se classificou com um placar agregado de 3 a 2.

Num jogo de poucas chances, Rafa Silva finalizou com calma após um passe do atacante argentino Angel Di Maria a 24 minutos do fim e o gol foi confirmado após inicialmente a arbitragem ter visto um impedimento.