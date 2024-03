CIJ examinará processo da Nicarágua contra Alemanha por facilitar 'genocídio' em Gaza

Além disso, aponta que o país europeu deixou de financiar a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

A Nicarágua pede que sejam adotadas medidas urgentes à espera de um pronunciamento definitivo sobre o caso, que pode levar anos.

A África do Sul apresentou em dezembro um recurso perante a CIJ, argumentando que Israel violou a Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.

O tribunal não se manifestou ainda sobre o mérito, mas em 26 de janeiro ordenou que Israel impedisse qualquer ato de genocídio e permitisse a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

"A Alemanha tem fornecido apoio político, financeiro e militar a Israel, sabendo, no momento da autorização, que o equipamento militar seria usado para cometer violações graves do direito internacional", argumentou o governo do presidente nicaraguense Daniel Ortega.

"A Alemanha não pode negar seu conhecimento da grave ilegalidade da conduta de Israel", acrescentou.