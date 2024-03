Contrabando de armas procedente dos EUA está por trás da violência no Haiti

"As gangues no Haiti poderiam adquiri-las em alguma outra parte se as armas nos Estados Unidos não estivessem disponíveis? Provavelmente", disse à AFP Matt Schroeder, do grupo de pesquisas Small Arms Survey. "Seria fácil? Provavelmente não."

- Fuzis têm alta demanda -

O líder de gangue Jimmy "Barbecue" Cherizier, cujos ataques ajudaram o primeiro-ministro Ariel Henry a se afastar, é visto, juntamente com seus cúmplices, portando armas que parecem fuzis Galil, M16 ou similares, segundo especialistas que viram as fotos publicadas pela AFP de Cherizier.

Não está claro se Cherizier, um ex-policial, as conseguiu legal ou ilegalmente, no entanto o relatório da ONU destaca que "fuzis com alto poder como os AK-47, AR-15 e Galil são cada vez mais demandados pelas gangues".

"As taxas de apreensões indicam que o percentual de armas ilegais em circulação [no Haiti] que são fuzis são muito maiores que no restante do Caribe", explicou Schroeder.

"E isso se reflete em parte da demanda e na capacidade desejada dos usuários finais fora da lei", acrescentou, advertindo que continua sendo difícil dar dados concretos, tanto sobre o número de armas quanto sobre seus países de origem, devido à sua natureza ilegal.