CR7 encabeça lista de convocados de Portugal para amistosos preparatórios para Euro-2024

Portugal receberá a Suécia na quinta-feira, em Guimarães, no norte do país, antes de viajar para Ljubljana, no dia 26 de março, para enfrentar a Eslovênia.

"Estes dois jogos são duas boas oportunidades para os jogadores mostrarem o que podem contribuir para a seleção nacional", disse Martínez.

Antes de viajar para a Alemanha, Portugal, que jogará no grupo F, fará três amistosos em casa: contra Finlândia, Croácia e Irlanda.

-- Lista de convocados de Portugal para os amistosos contra Suécia e Eslovênia:

. Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton/ING), Rui Patrício (Roma/ITA)

. Defensores: João Cancelo (Barcelona/ESP), Nelson Semedo (Wolverhampton/ING), João Mário (Porto), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Raphael Guerreiro (Bayern de Munique/ALE), Nuno Mendes (PSG/FRA), Diogo Leite (Union Berlin/ALE), Ruben Dias (Manchester City/ING), Pepe (Porto), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton/ING), Danilo Pereira (PSG/FRA).