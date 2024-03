Especialistas querem mudar reputação assustadora dos tubarões na Flórida

A Flórida foi o lugar do mundo com mais ataques de tubarões em humanos em 2023, uma notícia que poderia fazer com que turistas repensassem o seu destino de férias nas praias deste estado, mas os especialistas estão tentando mudar a fama assustadora destes animais marinhos.

No ano passado, 16 dos 69 ataques de tubarões foram registrados neste estado do sudeste dos Estados Unidos, o equivalente a 23% do número total, de acordo com um relatório publicado este mês pela Universidade da Flórida.

As mordidas ocorrem quando há muitos destes animais e muitas pessoas na água, um cenário comum neste local, explica à AFP o coautor do estudo, Gavin Naylor.