Haiti aguarda seus novos líderes após aumento da violência na capital

O líder, no poder desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, anunciou a sua renúncia na madrugada de terça-feira, após dias de pressão internacional e local.

Segundo uma proposta supervisionada pela Comunidade do Caribe (Caricom), um conselho presidencial de transição assumirá as rédeas do país até a realização de novas eleições.

O grupo terá sete membros com direito a voto, que representarão as principais forças políticas do país e o setor privado. Uma vez formado, terá que eleger um primeiro-ministro interino e nomear um governo "inclusivo".

Vários dos partidos eleitos submeteram o nome do seu representante à Caricom, disseram várias fontes à AFP.

A princípio, os integrantes do Coletivo 21 de Dezembro, grupo de Ariel Henry, não chegaram ao consenso de um único representante e nomearam três. Mas estão em negociações para um candidato consensual, segundo fontes próximas das negociações.

- Catástrofe humanitária -

Enquanto aguarda os avanços da transição política, o Haiti sofre uma insegurança permanente. A missão internacional supervisionada pela ONU, com a polícia do Quênia, suspendeu a sua intervenção até que as novas autoridades sejam designadas.