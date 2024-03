IA salvará a humanidade? Festival nos EUA lembra seus limites

Neste evento, a executiva da Microsoft Simi Olabisi promoveu os serviços em nuvem da empresa.

"A ferramenta Azure Language para call centers permite captar os sentimentos dos clientes - que podem, por exemplo, ficar irritados no início e muito gratos no final do atendimento - e reportar isto à empresa", explicou ela na conferência "No cerne da revolução da IA: como a IA está capacitando o mundo".

- "Super IA" -

A noção de inteligência artificial, com seus algoritmos capazes de automatizar tarefas e analisar grandes quantidades de dados, existe há várias décadas.

Contudo, adquiriu uma nova dimensão no ano passado com o sucesso do ChatGPT, a interface de IA generativa lançada pela Open AI, uma empresa financiada principalmente pela Microsoft.

Esta tecnologia, que produz textos, imagens e outros conteúdos em linguagem simples, suscita preocupações em termos de emprego ou fraude, mas também gera muito entusiasmo.