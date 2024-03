Iga Swiatek arrasa Kostyuk e volta à final de Indian Wells

A promessa de Kiev de 21 anos alcançou as quartas de final em seu primeiro Grand Slam, na Austrália, e este mês fez sua estreia na final do WTA 500 em San Diego.

No Coachella Valley ela se beneficiou da desistência de Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon, e havia avançado sem perder um set até encontrar Swiatek nesta sexta-feira.

Aproveitando as imprecisões de Kostyuk, a líder do circuito quebrou seu saque antes do primeiro intervalo e com 12 minutos já tinha uma vantagem de 3 a 1 enquanto Kostyuk se aproximava da tribuna para pedir ajuda à sua equipe.

A ucraniana se viu obrigada a assumir riscos para colocar as bolas nas linhas, única forma de mantê-las fora do alcance da rápida polonesa.

Em meia hora, Kostyuk, frustrada, largou a raquete no chão enquanto observava o primeiro set escapar sem sequer ter uma oportunidade de quebra.

O público californiano tentou animá-la no início do segundo set, mas a ucraniana machucou o pé esquerdo na devolução e teve que ser tratada quando já estava perdendo por 3 a 0.