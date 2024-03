Incidente em voo da Latam: Boeing lembra cias aéreas de inspecionar botões

O avião da Latam que voava de Sydney para Auckland perdeu altitude repentinamente sobre o mar da Tasmânia.

A Latam descreveu o episódio como um "incidente técnico" que lançou ao teto os passageiros que não estavam usando o cinto de segurança naquele momento. Cerca de 50 pessoas precisaram de cuidados médicos e 13 foram levadas para o hospital.

O Wall Street Journal, citando fontes americanas do setor aéreo, indicou nesta sexta que o incidente foi causado por um descuido da tripulação.

"Um membro da tripulação acionou um botão no assento do piloto enquanto servia uma refeição e ativou um dispositivo motorizado que jogou o piloto contra os controles e fez a aeronave descer", explicou o jornal.

Procurada no Chile pela AFP, a empresa Latam se recusou a fazer comentários porque a investigação está "em andamento". "Desde o início, colaboramos com as autoridades para esclarecer este assunto", afirmou a companhia.

A Boeing também se recusou a comentar as informações da imprensa.