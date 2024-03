Itália convoca três estreantes para amistosos contra Venezuela e Equador

No ataque, onde Domenico Berardi (Sassuolo) não estará na Eurocopa devido a uma lesão no tendão de Aquiles, Spalletti convocou novamente o ítalo-argentino Mateo Retegui (Genoa), mas não Ciro Immobile (Lazio), cujo último jogo com a 'Nazionale' remonta a setembro do ano passado.

A Itália viajará para os Estados Unidos na terça-feira.

O duelo contra a Venezuela será no dia 21 de março, em Fort Lauderdale (Flórida), no estádio do Inter Miami, de Lionel Messi. Três dias depois enfrentará o Equador na Red Bull Arena, em Nova York.

-- Lista dos 28 jogadores convocados pela Itália para os amistosos contra Venezuela e Equador nos Estados Unidos:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

Defensores: Francesco Acerbi (Inter de Milão), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter de Milão), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham/ING)