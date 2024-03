Juiz autoriza promotora que processou Trump a prosseguir no caso

Quatro dos 19 acusados na Geórgia se declararam culpados de acusações menores e foram condenados a penas reduzidas, sem prisão.

Uma saída de Fani Willis teria atrasado consideravelmente a realização do julgamento.

Trump se declarou inocente de conspirar para reverter os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, onde foi derrotado por Biden por uma margem de 12.000 votos.

A decisão do juiz McAfee ocorre no mesmo dia em que um magistrado do estado de Nova York anunciou o adiamento do início de outro processo previsto para 25 de março sobre pagamentos ocultos a uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016.

O candidato republicano, que desafiará o democrata Joe Biden nas eleições de novembro, já conseguiu adiar seu julgamento federal em Washington por tentar reverter ilegalmente os resultados das eleições de 2020, invocando imunidade como ex-presidente. O processo devia ter começado em 4 de março.

O Tribunal Supremo aceitou abordar a questão e fixar os detalhes para 25 de abril, antes de uma decisão prevista para junho ou julho.