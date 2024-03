Julgamento de Donald Trump por pagamento de propina a ex-atriz pornô é adiado

O magnata nega qualquer relação sexual extraconjugal com a atriz, cujo nome real é Stephanie Clifford.

A procuradoria de Nova York havia se mostrado favorável, na véspera, ao adiamento do julgamento por 30 dias, o que oferece um alívio ao candidato republicano, cujos advogados buscam adiar o máximo possível a abertura dos quatro julgamentos penais pendentes contra Trump.

O promotor de Nova York Alvin Bragg o acusa de 34 acusações de fraude contábil que podem ser punidas com até quatro anos de prisão se for considerado culpado.

Tanto o magnata quanto seus advogados consideram que tanto este caso quanto os outros pendentes contra Trump são uma "caça às bruxas" para dificultar seu retorno à Casa Branca.

"Continuaremos lutando para acabar com esta farsa, e com todos as outras caças às bruxas lideradas pelo corrupto Joe Biden, de uma vez por todas", disse em comunicado Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha do republicano.

A Suprema Corte federal de Washington está programada para se reunir em 25 de abril para determinar se Trump, por ser ex-presidente do país, tem imunidade penal como afirmam seus advogados.