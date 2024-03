Milhares de fiéis rezam sob vigilância em Jerusalém na primeira sexta-feira do Ramadã

Não foram registrados incidentes graves em um contexto de medo que fez com que autoridades israelenses destacassem milhares de policiais dentro e nos arredores da Cidade Velha de Jerusalém.

A Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo - como é chamado pelos judeus -, onde está localizada a Mesquita Al Aqsa, é o terceiro lugar sagrado do islã e o mais sagrado do judaísmo. Está situada em Jerusalém Oriental, uma área da cidade ocupada e anexada por Israel.

Embora este local sagrado para os muçulmanos seja administrado pela Jordânia, Israel lhe impõe restrições, sobretudo quanto ao número de fiéis que podem acessá-lo ou à sua idade.

mg/cf/anr/mab/an/yr/aa

© Agence France-Presse