Navio humanitário espanhol se aproxima da costa de Gaza

O diretor do serviço de emergência do estabelecimento, Mohammed Ghurab, citou "tiros diretos das forças de ocupação contra as pessoas que aguardavam a chegada de caminhões com mantimento".

- Ajuda por mar e ar -

Diante da ameaça de fome, vários países tentam entregar ajuda humanitária por terra, mar e ar ao território, onde os combates prosseguem depois do fracasso de uma tentativa de trégua antes do período do Ramadã.

A ajuda por via terrestre chega principalmente do Egito, pelo posto de fronteira de Rafah, no extremo sul de Gaza, depois de ser inspecionada por Israel, mas é insuficiente diante da grave escassez de insumos para os 2,4 milhões de moradores de Gaza.

O 'Open Arms' zarpou na terça-feira do Chipre, com um carregamento equivalente a 300.000 refeições preparadas pela ONG World Central Kitchen (WCK), do chef espanhol José Andrés.

A presidente da WCK, Erin Gore, reconheceu que a ajuda "não é suficiente" e anunciou que a ONG está preparando um segundo navio com centenas de toneladas de mantimentos.