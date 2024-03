Os cobiçados cães farejadores dos Jogos Olímpicos de Paris

O (CNFUC) costuma recrutar 160 cães por ano, terminando com 120. No entanto, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem entre 26 de julho e 8 de setembro, o ritmo aumentou, disse ele.

Decmann não dá detalhes sobre informações "confidenciais" como "os materiais que são capazes de buscar", mas admite que desde o início do ano, a unidade tem priorizado os explosivos.

Neste que é o único centro de formação deste tipo no país, os agentes policiais treinam cães capazes de rastrear drogas, armas e cédulas.

Atualmente, a França está sob alerta de "risco de ataque", considerando uma série de ataques jihadistas desde a década de 2010.

"Nossa vigilância é máxima, total, absoluta", garantiu na segunda-feira o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, afirmando que os cães farejadores estarão presentes nos eventos olímpicos, "quando o mundo vier a Paris".

- Preocupações com o transporte -

Quando são esperados mais de 10 milhões de espectadores em Paris durante o evento esportivo, a presidente regional e responsável pelos transportes públicos parisienses, Valérie Pécresse, manifestou em uma carta ao governo em janeiro a sua preocupação com a falta de unidades caninas.