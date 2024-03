Países da UE validam, com alterações, lei sobre responsabilidade corporativa

Esta lei estabelece que as empresas são legalmente responsáveis pelas violações dos direitos humanos e sociais, como o trabalho infantil ou o trabalho forçado. Também são responsáveis por danos ao meio ambiente, como desmatamento ou poluição.

O acordo alcançado em dezembro com os eurodeputados previa que as regras se aplicariam às empresas europeias com mais de 500 funcionários e um faturamento líquido global de 150 milhões de euros (cerca de 160 milhões de dólares ou 796 milhões de reais).

A regra também se aplicaria a empresas com 250 ou mais empregados se os seus lucros ultrapassassem 40 milhões de euros (43 milhões de dólares ou 213 milhões de reais) e viessem de setores considerados de risco.

No entanto, o texto validado nesta sexta-feira afeta empresas com 1.000 trabalhadores ou mais e com um volume de negócios de pelo menos 450 milhões de euros (cerca de 490 milhões de dólares ou 2,4 bilhões de reais). As

As medidas relativas às empresas envolvidas em setores de risco desapareceram, segundo uma fonte diplomática.

O Parlamento Europeu agora terá que decidir sobre estas alterações e aprovar formalmente o texto modificado para que entre em vigor.