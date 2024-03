Papa Francisco descarta renúncia e fala dos amores da juventude em autobiografia

Os críticos do papa estigmatizaram sua gestão do desaparecimento de dois missionários jesuítas presos e torturados na época em que dirigia a ordem jesuíta na Argentina.

"As acusações contra mim continuaram até pouco tempo atrás. Foi a vergonha de alguns esquerdistas que sabiam quanto me opus àquelas atrocidades", lamenta o ex-arcebispo de Buenos Aires.

"Mas, afinal, não encontraram provas porque eu estava limpo", assegura.

Um capítulo inteiro é dedicado ao futebol, uma das paixões do papa, e à "Mão de Deus" de Maradona na Copa do Mundo de 1986. "Quando, há alguns anos, o recebi no Vaticano, fiz esta brincadeira com ele: 'Então, qual é a mão culpada?'", conta Francisco sobre seu encontro com o craque argentino.

Três meses depois de ter provocado uma polêmica ao autorizar a bênção de casais homoafetivos, Francisco diminui a importância das acusações de que estaria "destruindo o papado" ao reformar a Igreja.

Há "sempre aqueles que tentam frear a reforma, os que gostariam de permanecer imóveis na época do Papa-Rei", afirma.