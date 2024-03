Presidente da Colômbia propõe reforma constitucional por choques com Congresso

É a primeira vez que Petro sugere modificar a Carta Magna. Antes, pediu a seus eleitores que saíssem às ruas para pressionar o Congresso.

"A Colômbia não tem que se ajoelhar, o triunfo popular de 2022 se respeita", acrescentou.

O governo quer reduzir a participação privada na prestação dos serviços de saúde e no pagamento de pensões, assim como ampliar os benefícios aos trabalhadores. Mas Petro perdeu as maiorias nas casas do Legislativo poucos meses depois de sua posse.

A oposição assinala que o presidente está determinado a tornar realidade suas propostas passando por cima das instituições e costuma compará-lo com seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro.

O congressista Hernán Cadavid, do partido de direita Centro Democrático, classificou os planos de Petro de "perigosos". "Ele fará o que for preciso para desestabilizar este país e se manter no poder", escreveu na rede social X.

A atual Constituição da Colômbia, escrita em 1991, foi resultado da desmobilização da guerrilha urbana M-19, à qual Petro pertenceu em sua juventude.