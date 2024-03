Real Madrid apresenta denúncia após insultos racistas contra Vini Jr

O clube da capital pediu ao Ministério Público que solicitasse à polícia a identificação dos autores dos insultos.

"O nosso clube continuará trabalhando para defender os valores do futebol e do esporte e permanecerá firme na sua luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que continuam ocorrendo nos últimos tempos", afirmou o Real Madrid.

Os novos insultos a Vinicius aconteceram perto do estádio Montjuic, em Barcelona, e do estádio Metropolitano, em Madri, antes dos jogos da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético.

O próprio Vinicius pediu à Uefa, nas suas redes, uma "punição" após o surgimento de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira, em que os torcedores do Atlético são vistos proferindo insultos racistas contra ele, antes da partida de volta das oitavas de final da Champions, diante da Inter de Milão.

"Espero que já tenham pensado na punição deles", disse ele, marcando a Champions League e a Uefa na publicação. "É uma triste realidade que acontece até nos jogos em que não estou presente", desabafou Vini Jr. em suas redes sociais.

"O problema está aí", disse nesta sexta-feira o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, quando questionado sobre estes acontecimentos.