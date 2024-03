Real Madrid veta liberação de seus jogadores para Jogos de Paris-2024

O gigante da capital, por sua vez, também deu a sua versão através de uma fonte sem especificar.

"Por razões de saúde e de integridade esportiva, os jogadores não podem participar da Eurocopa ou da Copa América e dos Jogos Olímpicos. Podem participar de uma só competição. Não das duas. É uma questão bastante evidente em termos de saúde esportiva com a temporada 2024/25 pela frente", acrescentou.

A decisão do Real Madrid é uma má notícia para Kylian Mbappé, que há algumas semanas anunciou aos dirigentes do PSG a sua saída do PSG no final da temporada. O atacante assinará, a menos que a situação mude, com o clube madrilenho no próximo verão europeu.

O capitão da seleção francesa já manifestado em diversas ocasiões que sonhava disputar os Jogos Olímpicos de Paris, aproveitando a regra que permite a cada seleção inscrever três jogadores acima dos 23 anos de idade. Mas os Jogos não fazem parte do calendário da Fifa, por isso os clubes não têm a obrigação de liberar seus jogadores.

O treinador dos 'Bleus' Didier Deschamps, questionado sobre o caso de Mbappé, disse na quinta-feira que é "muito difícil emendar duas competições" como a Eurocopa e os Jogos Olímpicos.

O técnico da seleção francesa olímpica, Thierry Henry, explicou que a decisão sobre a presença de Mbappé nos Jogos estava "nas mãos do clube do jogador".