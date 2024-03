Rússia afirma que impediu várias incursões armadas procedentes da Ucrânia

O Exército da Rússia afirmou nesta sexta-feira (15) que impediu, desde 12 de março, várias incursões de combatentes procedentes da Ucrânia.

"De 12 a 14 de março, as tropas (...) frustraram todas as tentativas de milicianos ucranianos de penetrar no território das regiões de Belgorod e de Kursk, na Federação Russa", afirmou o Ministério do Interior russo.

As tentativas de incursão foram reivindicadas por unidades de russos anti-Kremlin e aconteceram pouco antes das eleições presidenciais da Rússia, que acontecem entre esta sexta-feira e domingo. Vladimir Putin deve obter um novo mandato no pleito sem candidatos de oposição.