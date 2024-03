Rússia realiza eleições presidenciais que garantem poder a Putin

Os russos votam, a partir desta sexta-feira (15), em uma eleição presidencial de três dias, marcadas pela ofensiva na Ucrânia e nas quais o presidente Vladimir Putin, no poder há 24 anos, tem garantido um novo mandato de seis anos.

Putin, de 71 anos e no poder desde 2000 como presidente ou primeiro-ministro, busca transformar as eleições em uma demonstração de apoio à sua ofensiva militar na Ucrânia, que completou dois anos no mês passado.

Os locais de votação abriram às 8h00 locais (17h00 de quinta-feira, no horário de Brasília) na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, um país com 11 fusos horários, e fecharão as portas no domingo às 20h00 locais (15h00 em Brasília) em Kaliningrado, um enclave russo localizado entre a Polônia e a Lituânia.