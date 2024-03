Senado dos EUA se recusa a agilizar projeto de lei do TikTok

Um projeto de lei que obrigaria os proprietários chineses a vender a plataforma de vídeo TikTok a uma empresa local, para que continue ativa nos Estados Unidos, terá tratamento cauteloso no Senado dos Estados Unidos, de acordo com legisladores após a sua aprovação na Câmara de Representantes.

A rápida aprovação do projeto de lei na Câmara de Representantes na quarta-feira e o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden - que disse que iria sancioná-lo depois de aprovado no Congresso - levantaram o alarme sobre um possível encerramento do popular aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos, que tem 170 milhões de usuários somente nos Estados Unidos.

Mas as esperanças dos inimigos do TikTok de que o Senado também agisse rápido foram frustradas. Senadores influentes garantiram que submeteriam a proposta de lei ao processo legislativo normal, que leva meses para ser processado.