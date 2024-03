Sobe para 14 mortos e 46 feridos o balanço do ataque russo a Odessa

Imagens divulgadas pelas autoridades mostravam socorristas exaustos, cobertos de sangue, apagando as chamas e tratando os feridos.

As autoridades locais disseram que os bombardeios russos atingiram prédios residenciais e veículos.

"O terror russo em Odessa é um sinal da fraqueza do inimigo, que luta contra civis ucranianos em um momento em que não consegue garantir a segurança do seu povo no seu próprio território", disse Andrei Yermak, um alto funcionário do governo ucraniano.

Com estas declarações, Yermak referiu-se aos recentes ataques ucranianos e às incursões de milícias russas pró-ucranianas em território russo.

O bombardeio contra Odessa coincide com o primeiro dia das eleições presidenciais na Rússia, nas quais o presidente Vladimir Putin, no poder há 24 anos, tem quase garantida a sua reeleição.

As eleições também ocorrem nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia e na Transnístria, um território separatista pró-Rússia localizado na Moldávia.