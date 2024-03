Tornados deixam 3 mortos no centro dos EUA

"É devastação pura. Nunca vi nada como isto em toda minha vida", disse Amber Fagan, presidente da câmara de comércio de Indian Lakes, à emissora Columbus ABC.

"O centro está mal. Está muito mal", acrescentou.

Árvores caídas, janelas quebradas e linhas elétricas caídas cobriam as vias.

As tempestades atravessaram o vale de Ohio, gerando tornados em diversas áreas.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse nas redes sociais que outro tornado passou pelas localidades de Gallatin e Trimble em seu estado, sem vítimas fatais.

O impressionante fenômeno, de previsão muito difícil, é relativamente frequente nos Estados Unidos, sobretudo no centro e no sul do país.