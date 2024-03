Céline Dion, que enfrenta doença rara, diz que quer 'voltar aos palcos' um dia

"Estou profundamente grata pelo amor e apoio dos meus filhos, minha família, minha equipe e todos vocês", declarou a cantora, que vendeu mais de 250 milhões de álbuns em seus 40 anos de carreira.

A SPR é uma síndrome que afeta aproximadamente uma pessoa a cada milhão, causando dor aguda e dificuldade de movimento, o que impede atividades fisicamente exigentes.

A última vez que Céline Dion apareceu em público foi no início de fevereiro durante uma breve aparição surpresa na cerimônia de entrega do Grammy em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde apresentou o prêmio de álbum do ano concedido a Taylor Swift.

No final de fevereiro, a Amazon Prime Video anunciou o lançamento de um documentário sobre a artista, intitulado "I Am: Céline Dion", que visa "criar consciência" sobre sua doença.

