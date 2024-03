Djokovic anuncia que não vai disputar Masters 1000 de Miami

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, anunciou neste sábado (16) que não vai disputar o Masters 1000 de Miami, que começa na semana que vem, após sua surpreendente eliminação na terceira rodada em Indian Wells.

'Nole', de 36 anos, informou em comunicado nas redes sociais que optou por não jogar em Miami por motivos de agenda.

"Infelizmente não vou jogar o Masters 100 de Miami. Nesta fase da minha carreira, estou equilibrando minha agenda pessoal e profissional. Lamento não vivenciar os melhores e mais apaixonados fãs do mundo. Estou ansioso para competir em Miami no futuro", escreveu o tenista no X (antigo Twitter).