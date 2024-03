França deseja que eleições no Haiti ocorram 'rapidamente'

A França expressou neste sábado (16) o seu desejo de que o Haiti organize "rapidamente" eleições, após a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry em um país confrontado com a violência descontrolada de gangues criminosas, indicaram fontes diplomáticas francesas.

Uma cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom) com representantes da ONU alcançou esta semana na Jamaica um acordo que prevê a formação de um conselho presidencial transitório como forma de saída da crise do país mais pobre da América.

Esse acordo "não será fácil de implementar, mas deve ser apoiado porque representa para o Haiti uma possibilidade histórica de sair do impasse por meio de uma fórmula inclusiva que englobe todas as forças do espectro político", disseram as fontes francesas.