Guatemala apreende quase 700 kg de cocaína em embarcação no Pacífico

Não foi informado se houve detidos nesta operação em alto mar, que ocorre após outras apreensões de mais de duas toneladas de cocaína na última semana no Pacífico.

Os cartéis internacionais utilizam a América Central para o trânsito de drogas em direção ao México e aos Estados Unidos.

Em 2023, na Guatemala, foram apreendidas mais de três toneladas de cocaína, quase 50% a menos do que no ano anterior, de acordo com dados oficiais.

Este ano, "até o momento, foi apreendido um total de 5.387,33 pacotes de drogas", de um quilo cada, disse a procuradoria.

Segundo Washington, 90% da cocaína que entra nos Estados Unidos passa pelo México e pela América Central.

