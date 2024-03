Matam a tiros três pessoas nos Estados Unidos; suspeito foge

Três pessoas foram mortas a tiros neste sábado (16) em um subúrbio de Filadélfia, Estados Unidos, e o suspeito pelos disparos fugiu em um carro, relataram veículos de comunicação locais e autoridades.

A polícia do município de Middletown, ao norte de Filadélfia, confirmou em sua página do Facebook que houve tiros no município vizinho de Falls, resultando em "várias vítimas".

A polícia disse que não sabia se os tiros foram "direcionados ou aleatórios", mas identificaram o suspeito como um morador de rua de 26 anos, Andre Gordon. Também mencionaram que ele supostamente portava um rifle de assalto e o descreveram como "extremamente perigoso".