Nação britânica de Gales terá seu primeiro governante negro

Gething sucederá Mark Drakeford, de 69 anos, que anunciou sua renúncia em dezembro, como líder do partido.

O Partido Trabalhista governa a administração descentralizada em Cardiff, e é esperado que Gething tome posse como primeiro-ministro na quarta-feira.

"Sua nomeação como primeiro-ministro do País de Gales, o primeiro líder negro do Reino Unido, será um momento histórico que reflete o progresso e os valores do País de Gales moderno", disse em comunicado o líder trabalhista britânico, Keir Starmer.

Gething nasceu na Zâmbia, filho de um pai galês branco e uma mãe negra deste país africano.

Uma vez empossado, os líderes de três dos quatro governos do Reino Unido serão não brancos.

O primeiro-ministro do país, Rishi Sunak, é de ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês, Humza Yousaf, emigraram do Paquistão.