Sete soldados morrem em ataque no Paquistão

Sete soldados morreram neste sábado, no noroeste do Paquistão durante um ataque contra um posto de segurança, realizado por seis membros de um grupo armado que também morreram, indicou o Exército.

Seis indivíduos atacaram um posto de segurança, na primeira hora da manhã, próximo a Mir Ali, no distrito de Waziristán do Norte, próximo à fronteira com o Afeganistão, segundo comunicado do Serviço de Comunicações do Exército (ISPR).

Após um ataque inicial abortado, um 'veículo-bomba' foi lançado contra o posto e depois 'vários ataques suicidas', resultando na morte de cinco soldados no desabamento de um muro, conforme a mesma fonte.