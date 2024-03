Um advogado e seu cachorro impulsionam o 'plogging' a favor da reciclagem no Chile

"Do cotidiano, como o passeio diário do cachorro, (...) podem surgir grandes diferenças a partir de hábitos e da ação individual", e "podem ter impacto" na preservação do meio ambiente, assegura o advogado.

Dos resíduos não perigosos, o Chile recicla apenas 3,1%, abaixo da média de 4,4% na região, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

- Mais de 27.500 embalagens recicladas -

Chiang mantém um registro que compartilhou em suas redes: em 110 semanas caminhou ou trotou 4.126 km e recolheu 19.071 e 8.512 latas para reciclagem.

Suas estatísticas incluem o material que ele retira do chão após cada jornada no Cerro San Cristóbal, com 720 hectares e considerado o maior pulmão de Santiago, também conhecido como Parque Metropolitano (Parquemet).

Ele realiza quatro caminhadas por semana, cada uma com duas horas de duração, entre as seis e oito da manhã. Ele recolhe o lixo com um bastão com pinça e o coloca em dois sacos que carrega em uma mão. O restante vai para a alforje usada por Sam, treinado para carregar garrafas e latas.