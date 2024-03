Aston Villa arranca empate com West Ham no Campeonato Inglês

O Aston Villa (4º) empatou em 1 a 1 com o West Ham (7º) neste domingo (17), no único jogo do dia válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Villa conta com três pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Tottenham, que no sábado foi derrotado pelo Fulham por 3 a 0.

No duelo deste domingo, os 'Hammers' saíram na frente marcando no primeiro tempo com Michail Antonio (29') e seguraram o resultado até a reta final da partida, quando sofreram o gol de empate.